Mario Gomez dice addio allo Stoccarda: futuro negli Stati Uniti per l’ex Viola

L’ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez lascerà lo Stoccarda vicino al ritorno in Bundesliga a poche gare dalla conclusione della seconda divisione tedesca. Lo Stoccarda è attualmente al secondo posto, due punti davanti all’Hamburger SV e tre punti davanti all’1. FC Heidenheim. Per il calciatore con un passato recente alla Fiorentina sembra vicino l’addio al calcio ma in Germania sussurrano che potrebbe decidere di andare a giocare negli Stati Uniti. Gomez ha fatto il suo debutto in Bundesliga per il VfB Stuttgart nel maggio 2004 conquistando un campionato nel 2007. Dopo l’avvenuta fortunata al Bayern Monaco (una Champions League nel 2013), un passaggio in Italia in maglia viola poi il Besiktas Istanbul e il VfL Wolfsburg e infine il ritorno allo Stoccarda nel 2018.