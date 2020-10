Marquinhos esalta Neymar: “Momento straordinario di carriera. Per rimanere al top deve essere felice”

Ai microfoni di BeIN Sports il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain Marquinhos ha parlato del proprio compagno di squadra nel club e chiaramente col Brasile Neymar svelando anche quali debbano essere le condizioni affinché l’attaccante possa continuare ad essere decisivo per le due formazioni.

Marquinhos: “Neymar deve essere felice”

“Neymar è davvero in un momento straordinario della sua carriera. In Champions League è stato un giocatore chiave per raggiungere la finale e ha confermato il suo stato di forma anche nelle prime uscite della Ligue 1 di questa stagione”, ha detto Marquinhos. “Ha mantenuto lo stesso livello che aveva in Champions League e questo è molto importante. Ma la cosa più importante per lui è che sia felice. In questo modo può crescere e migliorare. Vederlo così mi rende felice”.

E in ottica Nazionale: “Quando Neymar arriva a vestire la maglia del Brasile è ancora più motivato. Come giocatore è molto ambizioso e so che vuole segnare e raggiungere i suoi obiettivi, vuole sempre vincere e giocare. Averlo come compagno sia nel club che in Nazionale per me è fantastico”. Un pensiero anche su Thiago Silva, svincolatosi dal Psg per andare al Chelsea: “Abbiamo giocato insieme per tanti anni nel club e continuiamo a farlo in Nazionale. Ad oggi abbiamo dovuto seguire strade diverse nel club ma penso che sia positivo per lui essere andato in una nuova squadra e questo non interferirà con la nostra amicizia”.