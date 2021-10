Marquinhos racconta i fantastici tre: “Neymar mago, Messi mostro e Mbappé…”

Il capitano del Psg ha descritto i suoi tre compagni di squadra

COMPAGNI - Nelle parole del capitano parigino complimenti e apprezzamenti per i fenomeni in attacco: "Ognuno ha le sue qualità ma i tre davanti sono giocatori eccezionali. Questi ragazzi sono semplicemente deu geni", ha detto Marquinhos. "Quando li vedo in allenamento, mi dico che tutto sta andando troppo veloce nella loro testa, non so come facciano (ride ndr). Noi, a volte ci guardiamo e ci diciamo: “Wow, ma come fanno?'. Hanno un livello straordinario e noi siamo fortunati e ne approfittiamo ogni giorno". Poi ancora: "Neymar è un mago, campione di improvvisazione e creatività. Messi è un mostro, la sua efficienza è fuori scala, sembra provenire da un'altra dimensione. E Kylian è un Meteor come si dice in Brasile. Un meteorite: un ragazzo che sapevamo fin dall'inizio che era diverso dagli altri, e continua a dimostrarlo. Non ha paura e ha personalità. Questi ragazzi sono fantastici!".