Marquinhos: “Rinnovo? Mio futuro al Psg. Messi felice e a proprio agio”

Parla il difensore dei parigini tra il suo futuro nel cluc e l'adattamento della Pulce

In un'intervista rilasciata a RMC Sport , il difensore del Psg Marquinhos ha parlato del suo futuro all'interno del club ma anche dell'ambientamento di Lionel Messi alla Francia, alla Ligue 1 e alla squadra parigina.

Su Messi, l'ex anche della Roma ha dichiarato: "Ha cambiato tante cose, ha fatto tutto lentamente. Adesso sta bene, lo vedo felice in allenamento e anche durante le partite è sempre più a suo agio". Sul feeling con i compagni Marquinhos ha aggiunto: "Si capisce con i compagni di squadra, è entrato nei nostri meccanismi, che sono diversi rispetto a quelli a cui era abituato. Come nel caso di Mbappé, cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa fare sempre la differenza e dare spettacolo".