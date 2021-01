Marsiglia, Alvaro Gonzalez colpito da un proiettile dopo contatto con gli ultrà

Il difensore dell’O. Marsiglia Alvaro Gonzalez è stato colpito alla schiena da un proiettile durante la manifestazione dei tifosi al centro di allenamento questo pomeriggio. Più di 100 ultrà si sono riversati nella struttura di allenamento lanciando fumogeni, appiccando incendi e rompendo tutto. Il difensore è stato colpito alla schiena dal proiettile mentre andava a incontrare i sostenitori arrabbiati nel tentativo di calmarli. Non sono ancora note le sue condizioni visto che la guerriglia continua tanto che la partita del Marsiglia contro il Rennes in programma stasera al Velodrome è stata rinviata. In classifica il Marsiglia è al settimo posto ma il motivo della protesta feroce degli ultras nasce dal filotto di sconfitte della squadra di Villas-Boas battuta da Nimes, Lens e Monaco. La squadra è stata rinforzata con l’arrivo di Milik dal Napoli ma questo non è bastato per calmare i tifosi.