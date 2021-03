Marsiglia, ancora scintille con Villas-Boas. L’ex presidente: “Dimissioni? Non ha mandato alcuna lettera. Per questo l’abbiamo dovuto licenziare”

Ancora aria di tempesta in casa Marsiglia anche se, questa volta, si tratta di vicende ormai legate a fatti passati. L’addio di Villas-Boas non è stato affatto sereno e a buttare ulterioe carne sul fuoco è l’ex presidente dei francesi Jacques-Henri Eyraud che ha rilasciato un’intervista a So Foot in cui ha parlato appunto della separazione col manager portoghese.

Le verità sull’addio di Villas-Boas

L’ex tecnico dell’OM aveva parlato di dimissioni dopo un acquisto non voluto e la mancanza di dialogo con i vertici societari. Di tutto un altro parere, invece, l’ex patron e attuale membro della dirigenza Jacques-Henri Eyraud: “Dimissioni significa scrivere una lettera al tuo capo spiegando che te ne vai senza chiedere nulla”, ha precisato l’ex presidente dei francesi. “Villas-Boas, invece, non si è mai dimesso ed è stato licenziato perché la sua lettera di dimissioni non è mai arrivata. L’ho licenziato perché ha rinunciato al suo incarico e non poteva criticare pubblicamente i suoi superiori come ha fatto”.

Una precisazione che, possiamo esserne certi, apre a nuovi botta e risposta con l’ex tecnico che non farà mancare un’ulteriore risposta…