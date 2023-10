Marsiglia, caos infinito: in bilico gran parte dell’organigramma

Come riportato dalla Francia con RMC Sport in primo piano, i cambiamenti in casa Olympique Marsiglia potrebbero anche essere imminenti. Come spiegato dal quotidiano transalpino, nella giornata di martedì 10 ottobre ci sarebbe stata una riunione tra i vertici del Marsiglia. A questa call, avrebbero preso parte anche l'azionista di maggioranza Frank McCourt e Barry Cohen, capo del consiglio di sorveglianza e braccio destro del proprietario. Tema del giorno proprio i cambiamenti all'interno dell'organigramma societario, con una novità rilevante. Come spiegato dalla Francia, non sarebbe più a rischio la posizione di Pablo Longoria, presidente del club. Al contrario però, l'ex Parma Javier Ribalta sarebbe a un passo dall'addio. Oggi direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, con lui in bilico anche Stéphane Teissier (direttore finanziario) e Pedro Iriondo (direttore generale): i tre avrebbero il futuro appeso a un filo.