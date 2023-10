Marsiglia, Gattuso: “Detto di no a 7-8 squadre per venire qui, ora…”

"Ho rifiutato il Lione e altre 7-8 squadre per venire qui a Marsiglia. Non parlo del motivo ma..." . È con queste parole che Gennaro Gattuso si è presentato in conferenza stampa. L'allenatore italiano ed il suo Olympique Marsiglia affronteranno il Lione questa domenica, squadra francese che a lungo ha provato a convincerlo per poi virare sul collega Fabio Grosso.

MOTIVO: In conferenza chiedono a Gattuso il motivo per il quale ha deciso di sposare il progetto Marsiglie, piuttosto che quello del Lione. L'italiano ha risposto così: "Non parlo di questo, posso solo dire che sono una persona molto credente e quindi ringrazio Dio. Lo ringrazio per avermi guidato nella scelta e portato in questa città magnifica, sono molto felice. È una cittadina superba che ha voglia di vincere, la stessa della squadra, un gruppo di persone incredibili. Ora, sono orgoglioso di aver scelto il Marsiglia". Da quando è approdato in Francia, le cose non sono andate magnificamente per Gennaro Gattuso e la sua squadra. Tante le difficoltà da affrontare, ma di giornata in giornata pare si possano scorgere all'orizzonte dei miglioramenti. La conferma l'avremo proprio questa domenica al termine della gara contro il Lione di Fabio Grosso, altra squadra in estrema crisi.