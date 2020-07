Marsiglia, il nuovo possibile acquirente Ajroud sogna in grande: “Cristiano Ronaldo e Zidane sono possibili”

Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane insieme. Non al Real Madrid, non alla Juventus, bensì al Marsiglia… Questo il sogno di Mohamed Ayachi Ajroud, uomo d’affari franco-tunisino interessato all’acquisto della società francese. L’uomo, parlando a Le Figaro, ha ammesso di desiderare di vedere i due assi del calcio, uno in campo e l’altro sulla panchina, di nuovo insieme…

Ajroud: “Cristiano Ronaldo e Zidane al Marsiglia? Tutto è possibile”

“CR7 incarna rispetto e disciplina, Io adoro il calcio e il lato nobile dello sport”, ha commentato Ajroud senza timori. “Se lo sogno al Marsiglia? Tutto è possibile, è generoso e dà tutto…Mi fa emozionare”. Parole al miele per il campione portoghese adesso alla Juventus, esattamente come sono estremamente interessenti i commenti relativi a chi potrebbe guidare il suo Marsiglia del futuro: Zinedine Zidane. “Villas-Boas sta lavorando molto bene, ma cosa ci sarebbe di meglio dell’enfant du pays Zidane? Vedremo cosa ci riserva il futuro…”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP