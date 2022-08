Marsiglia, l’avventura di Tudor rischia già di finire: la situazione

Igor Tudor ha disputato una grande stagione all'Hellas Verona nella passata annata. Il tecnico croato ha messo in mostra un gioco offensivo e con un pressing alto sugli avversari, strategia che si è rivelata azzeccata visto il nono posto in classifica. Le parti hanno deciso di separarsi a fine stagione e Tudor ha iniziato una nuova avventura fuori dall'Italia: l'allenatore è infatti approdato sulla panchina dell'Olympique Marsiglia, ma la situazione non sembra essere delle migliori.