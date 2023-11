Marsiglia, Longoria: “Gattuso è l’uomo giusto per la panchina”

Il Marsiglia di Gennaro Gattuso non sta attraversando un grande momento. L'allenatore italiano, arrivato in Ligue 1 poche settimane fa, gode della fiducia della società francese. A confermarlo è il presidente Pablo Longaria. Intervistato da RMC Sport, lo spagnolo ha così parlato:"In un momento di grande instabilità è stata una persona che ha avuto il carattere e la forza di comprendere il momento, la città, le passioni. È una persona intelligente. Penso che ci abbia dato una direzione, tanta positività ed è per questo che rimango molto ottimista e sicuro che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo insistere sui principi che l'allenatore cerca di mettere in atto". E poi ha aggiunto: "La costruzione di un collettivo molto organizzato come voleva fare Marcelino e come vuole fare Gennaro Gattuso è una cosa che abbiamo preso alla leggera. Pensavo che l'adattamento dei giocatori sarebbe stato più semplice".