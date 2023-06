Marsiglia, Marcelino Toral è il nuovo allenatore

Come riportato dai profili social del club, il nuovi allenatore del Marsiglia sarà Marcelino Toral. Quasi a sorpresa, il tecnico ex Atletic Bilbao ha firmato un contratto di due anni e risulta come il primo spagnolo ad allenare gli olimpici. Inoltre questa sarà la sua prima esperienza al di fuori della penisola iberica, avendo allenato club del calibro di Valencia, Villarreal, Siviglia... Sfumano dunque le possibilità di vedere Fabio Grosso (vicino alla Samp) in azione in Francia come post Tudor, ma anche quelle di Galtier all'indomani della complicata esperienza al Psg.