Marsiglia, per Thauvin un calvario infinito: operato ora per un problema di aprile, si rivedrà nel 2020

Sta per completarsi un anno molto complicato per Florian Thauvin, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia. Se infatti il 2018 è stato strepitoso per la conquista del Mondiale con la Francia in Russia, il 2019 è stato di tutt’altro tipo per il 26enne ex Newcastle, bloccato da fine aprile da un infortunio alla caviglia. In questi mesi ha provato a risolverlo con piani terapeutici specifici, ma non avendo raggiunto i risultati sperati è costretto ad operarsi, come comunicato in data odierna dal club tramite i propri canali ufficiali: “Per tornare al 100% delle sue capacità, Florian e Olympique Marsiglia hanno deciso di procedere a un piccolo intervento (artroscopia) nei prossimi giorni. La sua indisponibilità dovrebbe protrarsi fino alla pausa invernale”.

Ciò significa, in poche parole, che prima del 2020 Thauvin non rivedrà il terreno di gioco. Ed è un grande dispiacere, poiché parliamo di un giocatore di ottime qualità, come dimostrato nei vari anni di carriera, fin dai tempi del Grenoble. Domenica 1° settembre era entrato a pochi minuti dalla fine nel match di Ligue 1 contro il Saint-Étienne, ma fu solo una presenza saltuaria. Per sostituirlo, il Marsiglia pensa a due francesi al momento svincolati: Hatem Ben Arfa e Jeremy Menez.