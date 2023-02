Marsiglia-Psg, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In vista del match di questa sera di Coppa di Francia tra l'Ol. Marsiglia e il Psg, c'è da chiedersi quale numero di maglia avrà Leo Messi. La Federcalcio francese ha un regolamento diverso rispetto alla Ligue 1 per quanto riguarda la coppa nazionale infatti i calciatori che vanno in campo dal 1' devono utilizzare i numeri di maglia da 1 a 11 e i sostituti da 12 a 16 o da 12 a 18. Le società possono avere 18 convocati fino agli ottavi e 16 successivi. Il campione del mondo usa il 30 in campionato, quindi dovrà cambiare numero a qualunque costo. Finora, nella stagione e mezza che è stato a Parigi, ha disputato una sola gara di Coppa di Francia: è stata nella sconfitta ai rigori contro il Nizza negli ottavi di finale della scorsa edizione. In quell'occasione, in assenza di Neymar, mise la 10. Per scaramanzia probabilmente non prenderà questa casacca anche perchè Neymar è tra i convocati, ma resta da chiedersi se partirà dall'inizio o aspetterà le sue occasioni dalla panchina. Se è un sostituto, può tranquillamente dare il 10 all'argentino. Altrimenti Leo dovrà scegliere: i numeri 7, 9 e 11. Nella nazionale argentina ha indossato i numeri 18, 19 e 15, oltre ovviamente al 10 che ha indossato anche a Barcellona. Al Barsa B ha indossato anche il numero 8, 9 e 11. La partita OL. Marsiglia-PSG si giocherà stasera alle 21.10 allo Stade Velodrome.