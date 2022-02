Marsiglia, scintille Milik-Sampaoli: deve intervenire il presidente Longoria

Piccola tensione tra l'attaccante e il mister

Tensione in casa Marsiglia tra il bomber ex Napoli Arek Milik e il tecnico argentino Jorge Sampaoli. Il centravanti, che è rinato in Francia diventando importantissimo per la squadra in termini di reti, non sta prendendo bene la sua gestione da parte del mister e in varie occasioni lo ha pubblicamente fatto notare.