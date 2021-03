Marsiglia, si cambia: due big fuori dal progetto e sul mercato

In casa Marsiglia è tempo di cambiamento. Dopo l’addio a Villas-Boas e l’arrivo di Sampaoli, anche in società si cerca una svolta. Le parole dell’ex presidente hanno fatto intendere che qualcosa si sta muovendo e in tal senso, anche la squadra e i calciatori saranno oggetto di riflessioni.

Ed è proprio questo il punto su cui si concentra la prima pagina de L’Equipe di oggi. Tema caldo il futuro di Steve Mandanda e Dimitri Payet che non sembrano essere più nei piani della dirigenza. L’esperto portiere e il fantasista dell’Olympique Marsiglia potrebbero essere i primi due nomi pesanti a dire addio al clun. L’estremo difensore sarà probabilmente “accompagnato” alla fine della carriera, mentre il centrocampista offensivo andrà sul mercato.