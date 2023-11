Marsiglia, si lavora per l’arrivo di Benatia come d.s.

Data da tutti come cosa ormai fatta, l'arrivo di Mehdi Benatia al Marsiglia è ancora del tutto incerto. Da un lato c'è la volontà del club francese di chiudere la trattativa con l'ex difensore della Juventus. L'obiettivo, come detto già nei giorni scorsi, è quello di rivisitare i piani alti ed ingaggiare un profilo che abbia calciato il terreno di gioco in carriera. Una possibilità che fa pure gola allo stesso Benatia, ma che ancora non lo convince al 100 %. Secondo quanto riportato da FootMercato, l'ex calciatore vorrebbe prima toccare con mano l'ambiente ed il progetto in sé. Dunque, prima di apporre nero su bianco preferirebbe visitare la struttura, il centro allenamento ed incontrare la squadra compresa di staff tecnico. Per lo stesso motivo, inoltre, dovrebbe essere presente all'incontro Strasburgo-Marsiglia previsto per questo sabato. Solo dopo si potrà parlare di firma. Secondo la fonte, per di più, l'incarico in questione non sarebbe quello di direttore sportivo ma di consulente.