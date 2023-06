Marsiglia, Tudor saluta: “È stato un onore per me”. Adesso la Juve?

Un futuro incerto

Sebbene Igor Tudor sia ritenuto uno dei nomi più papabili per la panchina della Juventus, l’allenatore croato risponde così sul suo futuro: “Ho preso la decisione di lasciare la panchina per motivi personali ​​e professionali, non ho un accordo con un altro club.È stato un onore per me lavorare in questa stagione con il club e far parte di questa famiglia". I risultati ottenuti dall’orgoglio di Spalato sono stati degni di nota in Francia, ora è necessario attendere per rivederlo di nuovo all’opera.