Marsiglia, Valverde potrebbe prendere il posto di Villas-Boas

Ernesto Valverde potrebbe presto guidare il Marsiglia. Sembra essere questa l’ultima indiscrezione riportata da Goal che cita Movistar. L’ex Barcellona sarebbe il prescelto per prendere il posto dell’attuale tecnico Villas-Boas.

Da quanto si apprende, il portoghese ex Zenit non sarebbe più gradito alla dirigenza complice i recenti risultati ottenuti, in modo particolare le varie sconfitte contro Psg in Supercoppa di Francia, e le successive contro Nimes, Lens e Monaco, ques’ultima per 3-1.

Villas Boas potrebbe essere licenziato nei prossimi giorni con l’ex Barcellona candidato numero uno a succedergli anche se, per ora, sembra che non ci siano stati ancora contatti importanti tra il Marsiglia e il mister.