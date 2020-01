Marsiglia, Villas-Boas e il paragone: “Payet? Per noi come Messi e Cristiano Ronaldo…”

Dimitri Payet come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Un paragone azzardato, ma che vista la situazione del Marsiglia per Villas-Boas è più che azzeccato. Il tecnico dell’OM, come riporta Goal, ha voluto in parte giustificare il deludente 0-0 casalingo contro l’Angers con l’assenza del fantasista francese.

PARAGONE – “Il Barcellona è dipendente da Messi. La Juventus da Cristiano Ronaldo. Quindi noi lo siamo da Payet. Si, dipendiamo da lui”, ha detto l’allenatore del club francese. “Questo non mi preoccupa. Credo sia normale che i giocatori di qualità facciano la differenza. Ci è mancato. Payet è un giocatore che può fare l’assist vincente o decidere la gara con un gol”. E sul possibile addio del calciatore, accostato alla Premier League e al West Ham: “Se vogliamo arrivare in Champions League non abbiamo alcuna possibilità senza di lui. Ci mancherebbe troppo la sua qualità e la sua autorità in campo”, ha ammesso Villas-Boas.