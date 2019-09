Martin Pilkington e la dipendenza da gioco d’azzardo: “Scommettevo su tutto. Avevo pensieri oscuri…”

“La dipendenza da gioco d’azzardo è dannosa al 100%. Il calcio è tutto per me e quando mi è stato detto che non mi era permesso giocare, ero depresso”, inzia così l’intervista di Martin Pilkington, attuale calciatore del Buxton, rilasciata alla BBC.

L’attaccante era stato squalificato per quattro anni dalla FA per aver scommesso su 831 partite di calcio, di cui 48 riguardavano la squadra nella quale militava all’epoca, ovvero l’Ashton United. In 16 di queste Pilkington aveva addirittura scommesso sulla sconfitta del proprio club, scendendo in campo in occasione di ben 6 di queste gare. Solamente poche ore fa, il ritorno in campo nel match contro il Romulus – gara vinta per 4-0 dai suoi – e la fine di un incubo.

RACCONTO – “La dipendenza da gioco d’azzardo è dannosa al 100%. Il calcio è tutto per me e quando mi è stato detto che non mi era permesso giocare, ero depresso. Avevo pensieri oscuri. Se i giovani giocatori possono imparare dalla mia storia, preferirei aiutare”, ha detto Pilkington. “La FA mi aveva chiesto su cosa e chi avessi scommesso ma la domanda doveva essere al contrario. Su cosa non avessi scommesso. Scommettevo su tutto. A volte pensavo che il bonus vittoria per una partita fosse meno rispetto a quello che potevo guadagnare dalla vittoria di una scommessa come nel caso del pareggio contro l’AFC Fylde“, ha ammesso il 31enne. “Il mio consiglio a tutti i giovani giocatori che leggono questa intervista è di stare lontani dal gioco d’azzardo. Non ne vale davvero la pena”.

CARRIERA – Una dipendenza che, molto probabilmente, è costata la carriera a Pilkington che, prima della squalifica, era tra gli attaccanti più prolifici in Inghilterra: “Segnavo molti gol e tanti club importanti mi veniva a guardare. Purtroppo, la squalifica ha segnato la fine del mio sogno di diventare un vero professionista. Mi dispiace moltissimo per quello che ho fatto”.

Adesso, però, l’attaccante è tornato a sorridere nel semi professionismo e a godersi il campo. Ironia della sorte, come spiega la BBC, il main sponsor del club è un servizio di scommesse…