Martinelli nel mirino del Real Madrid: l’Arsenal gli triplica l’ingaggio

Tante note dolenti in questa stagione in casa Arsenal, ma anche qualche bella novità. Una di queste è l’exploit di Gabriel Martinelli. L’attaccante italo-brasiliano ègià andato a segno 10 volte in 21 partite stagionali all’età di 18 anni.

Come sempre accade in queste circostante, i rumors di mercato si infiammano e anche per Martinelli non sono da meno le tante voci che lo vorrebbero già nel mirino delle big d’Europa. Tra queste il Real Madrid che avrebbe sondato il giocatore trovando però la pronta risposta dei Gunners. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, l’Arsenal ha deciso di rispedire al mittente qualsiasi offerta ed è passato all’offensiva avviando la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore. Per lui, arrivato in estate per 8 milioni di euro dal SanPaolo, il club inglese avrebbe deciso di fare follie arrivando a triplicargli l’ingaggio pur di trattenerlo in rosa.