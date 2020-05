Martinez esalta Hazard: “Al Real Madrid può vincere il Pallone d’Oro”

“Eden Hazard può vincere il Pallone d’Oro”. Non ha dubbi il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez. Fresco di rinnovo contrattuale con la Nazionale belga, il mister ha parlato del talento dei blancos, arrivato solamente ad inizio stagione nel club madrileno con il quale, anche a causa di un infortunio, non ha ancora modo di mostrare le sue incredibile capacità. Intervistato da Cadena Ser, Martinez si è detto sicuro delle potenzialità del belga.

Hazard da Pallone d’Oro

Arrivato dopo una lunghissima trattativa col Chelsea, Hazard non ha avuto ancora modo di affermarsi in maglia blancos. Ma per Roberto Martinez non ci sono dubbi su quello che potrebbe essere il futuro del giocatore: “Eden può vincere il Pallone d’Oro“, ha detto il ct del Belgio. “Giocando al Real Madrid può farcela. Non c’è dubbio. A volte l’inizio di una carriera in una nuova squadra si rivela difficile ed è impossibile far vedere da subito le tue capità. Bisogna rendersi conto di cosa significa giocare in un club grande come il Real Madrid”. E ancora, a difesa del talento ex Chelsea: “Eden è un giocatore che non perde mai partite. Se si pensa agli otto anni al Chelsea non ha giocato solo 18 gare. Questo a dimostrazione della sua forza e determinazione. Anche nella gara contro il Psg, quando Hazard si è fatto male, si vedeva come stava già trovando il feeling giusto con il resto dei compagni. Sono convinto che i tifosi del Real Madrid debbano sostenerlo e che abbiano già capito che Eden li porterà a trionfare“.