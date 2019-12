Martinez esalta Hazard: “Da Pallone d’Oro. Lui come… Michael Jordan”

“Vedo Hazard vincere il Pallone d’Oro”. Roberto Martinez, ct del Belgio, ne è sicuro. Il talento del Real Madrid è un fuoriclasse che può ambire al prestigioso trofeo. Ospite del programma di Cadena Ser El Larguero, l’allenatore della Nazionale ha esaltato il campione ex Chelsea che, in questo avvio di stagione, non sta vivendo un ottimo momento anche per via di qualche acciacco di troppo.

COME JORDAN – “Hazard può essere un futuro vincitore del Pallone d’Oro. Quello che ha fatto è ad un livello da Pallone d’Oro ed è sempre eleggibile per questo premio”, ha detto Martinez. “Ha sempre dimostrato le sue capacità. Lo ha fatto col Chelsea, in Francia. È difficile per uno straniero essere il riferimento di un progetto che lavora per vincere il campionato. Hazard è un giocatore dell’ultimo passaggio, diciamo che è come Michael Jordan. Hazard è il Michael Jordan del calcio“.

PROBEMI FISICI – Dopo l’annuncio del Real Madrid sui tempi di recupero del belga maggiori rispetto alle attese, Martinez non appare preoccupato: “È più il processo naturale dell’infortunio. Nella partita contro il Psg ha avuto una battuta d’arresto e ora abbiamo scoperto che passerà un po’ più di tempo del previsto a curarsi. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Tutti vogliono che Eden sia al 100%. È in ottime condizioni fisiche e tornerà molto presto. Non vuoi perdere giocatori del suo livello, ma una squadra deve sempre affrontare infortuni o squalifiche e credo che il Real Madrid sia pronto per questo tipo di cose”.