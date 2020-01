Mascherano a sorpresa: “Non escludo che Messi possa giocare in Argentina…”

Javier Mascherano ha da poco fatto ritorno in patria, in Argentina. Il centrocampista è tornato nel proprio Paese all’Estudiantes dopo l’esperienza in Cina. Il classe 1984, come riporta Sport, ha parlato del suo trasferimento ma anche dell’ipotesi di vedere anche il connazionale Lionel Messi, con il quale ha condiviso per anni l’esperienza al Barcellona, far ritorno alle proprie origini.

POSSIBILE – “Tutto può succedere nel calcio e tutto dipenderà dal suo desiderio di giocare in Argentina”, ha detto Mascherano su Messi. “Certo, le vicende della famiglia verranno influenzate se tornerà in Argentina, ma queste cose sono personali e vanno decise in privato. Se in futuro Messi dovesse decidere di venire in Argentina sarebbe senza dubbio un salto di qualità per il calcio del Paese per tutto ciò che lui rappresenta. Lui è il miglior giocatore del mondo e la mia scelta non può essere paragonata ad una sua eventuale decisione di fare lo stesso”.