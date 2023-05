Mascherano difende Messi: “Psg e tifosi si pentiranno di questo trattamento”

Sul caso Messi-Psg ha voluto dire la sua anche l'ex centrocampista e connazionale de La Pulce Javier Mascherano.

Redazione ITASportPress

Nelle ultime ore si parla molto di quanto accaduto in casa Psgcon il "caso Messi". L'argentino è partito per l'Arabia senza permesso ed è stato punito dal club. Una situazione che ha generato ulteriore malumore nei confronto de La Pulce con i tifosi che si sono presentati vicino alla sua abitazione per cori e insulti.

Sulla vicenda ha voluto dire la sua anche il noto ex calciatore argentino Javier Mascherano che si è schierato proprio col connazionale. Intervistato dalla radio argentina D Sports, il commissario tecnico della Seleccion U20 si è espresso sulla vicenda in modo chiaro: "Tra qualche anno il Psg si pentirà di aver trattato così Messi", ha detto l'ex storico centrocampista e difensore. "Qualsiasi squadra al mondo farebbe tutto ciò che è in suo potere per averlo anche solo per cinque minuti, mentre a Parigi invece di apprezzarlo i tifosi hanno trascorso due anni a criticarlo".

Il feeling tra la piazza francese e il fresco campione del mondo, in effetti, non è mai scoppiato e potrebbe essere giunto ad una fase di non ritorno con l'addio sempre più probabile del giocatore.