Psg, Mascherano: “Piuttosto che ringraziare Messi, preferiscono insultarlo”

Fanno scalpore le parole di Javier Mascherano in riferimento all'amico e, in passato, collega Lionel Messi . L'ex Barcellona ha più volte condiviso spogliatoio con il fuoriclasse argentino e non riesce a comprendere per quale motivo sia ora odiato dai tifosi del Psg. Queste le parole ai microfoni di TyC Sports: "Tutto ha avuto inizio dalla Coppa del Mondo, immagino sia legato a questo. Peccato che invece di apprezzare Leo, preferiscano rifiutarlo e insultarlo. I tifosi non si stanno godendo il tempo che Messi è nel loro club."

Successivamente, Mascherano si è espresso sul futuro dello stesso argentino. La premessa è quella di un addio al Psg, che secondo l'ex calciatore non starebbe rispettando Messi a dovere. E, magari, un ritorno al Barcellona: "Vorrei che Messi tornasse e concludesse la carriera al Barça. Non so se ci sono le condizioni perché ciò accada ma, in termini personali, lo spero davvero". Ipotesi acclamata da tutti quella del ritorno "a casa" di Leo, ma forse la più complicata. Come riferito nei giorni scorsi, il club ha diversi problemi finanziari che non gli permetterebbero di ingaggiare l'argentino. A meno che non entri in gioco Tebas, presidente de La Liga... In quel caso le carte in tavola potrebbero cambiare.