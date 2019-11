Mascherano saluta la Cina: accordo con l’Estudiantes e messaggio social d’addio

Javier Mascherano giocherà di nuovo in Argentina. L’ex Barcellona, attualmente in Cina all’Hebei Fortune, ha trovato l’accordo con l’Estudiantes.

Secondo TyC Sports, il centrocampista avrebbe detto sì alla proposta del club guidato da Juan Sebastian Veron e da gennaio 2020 sarà un suo nuovo calciatore. Stando a quanto riportato, Veron avrebbe viaggiato in Cina per parlare di persona con Mascherano e convincerlo a firmare. L’argentino ex Barcellona aveva diverse proposte, compresa quella dell’Inter Miami di Beckham in MLS ma ha scelto di tornare ‘a casa’.

Lo stesso Mascherano ha pubblicato nella giornata di ieri un messaggio sulla propria pagina Instagram che non lascia dubbi sul futuro: “Vivendo gli ultimi giorni in Cina”. Un breve messaggio che fa seguito alle foto di quello che sarà uno degli ultimi allenamenti con il club cinese. Dopo 14 anni di carriera all’estero, Mascherano giocherà di nuovo nel suo Paese natale.