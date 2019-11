Mascherano torna a ‘casa’: è ad un passo dall’Estudiantes

Javier Mascherano ha scelto di tornare a ‘casa’ nella sua Argentina. Non al River Plate, unica maglia vestita fino ad ora del suo Paese, ma all’Estudiantes. L’ex Liverpool e Barcellona, attualmente in Cina, in forza all’Hebei Fortune, è pronto a concludere, forse, con una nota di lieto fine, la propria carriera nel mondo del pallone.

Il classe 1984, come riporta AS, sarebbe ad un passo dall’Estudiantes con il quale avrebbe anche già trovato un accordo a partire dal 2020. Mascherano pare aver definitivamente accettato la proposta del club di La Plata pur di tornare a ‘casa’. Da gennaio è pronta una nuova avventura: dopo 14 dall’ultima volta, farà ritorno nella sua Argentina.