Match decisivo per il titolo, ma Obi Mikel si rifiuta di giocare: “Non mi sento sicuro”

Nonostante la pandemia abbia invaso anche il mondo del calcio, alcuni campionati non si sono fermati. I casi di positività in Germania, Inghilterra e Italia non hanno impressionato abbastanza la federazione turca che ha mandato avanti come se nulla fosse il campionato.

NON GIOCO – Domenica Trabzonspor e Istanbul Basaksehir si giocheranno la partita decisiva per il titolo e lo stadio sarà tutto esaurito. Il centrocampista del Trabzonspor Obi Mikel però non ne vuole sapere di scendere in campo: “Nella vita c’è altro oltre al calcio. Non mi sento sereno e non voglio giocare a pallone in una situazione simile. In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano. La stagione dovrebbe essere totalmente cancellata, visto che tutto il mondo vive tempi così turbolenti”.