Matheus Fernandes al Barça, l’ex Ds racconta: “Mi diedero del pazzo”

Nel gennaio 2020 il Barcellona ha prelevato dal Palmeiras Matheus Fernandes. Il centrocampista classe 1998 non ha ancora esordito in maglia blaugrana anche perché una volta in città è stato spedito in prestito al Real Valladolid di Ronaldo, dove non ha ancora esordito. A luglio dovrebbe tornare in Catalunya, ma tutto dipenderà dalla situazione legata al virus.

PAZZO – Alexandre Mattos, ex diesse del club brasiliano ha parlato del simpatico retroscena riguardo alla cessione di Fernandes. Questo il suo racconto a Fox Sports: “A ottobre 2019 ho chiamato André Cury chiedendogli di parlare con Abidal: volevo segnalargli un giocatore. Cury pensava si trattasse di Dudu. Abidal è venuto a vedere un allenamento delle riserve del Palmeiras. Gli ho detto: ‘Guarda il numero 35’. In quel momento mi hanno dato del pazzo: ‘Vuoi vendere una riserva del Palmeiras, uno che gioca poco, al Barcellona?‘“.