Mathew Ryan, promessa mantenuta: 15mila sterline donate per aiutare l’Australia

Promessa mantenuta per Mathew Ryan, portiere del Brighton. L’australiano aveva dichiarato che avrebbe donato 500 dollari per aiutare il suo Paese per ogni parata fatta nel weekend di Premier League.

Per cercare di dare una mano all’Australia, devastata dagli incendi, l’estremo difensore aveva deciso di esporsi in prima persona. Come riporta la BBC, ecco che Ryan ha mantenuto la parola data e a seguito delle 56 parate registrate nel fine settimana di gioco in Premier League ha donato 28mila dollari australiani, circa 15mila sterline, ad un fondo di salvataggio per la fauna selvatica in Australia. Un bel gesto che lo ha visto assoluto protagonista anche in campo con ben 5 interventi decisivi nella sfida dei suoi contro l’Everton, poi persa per 1-0.