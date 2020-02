Matic, cuore Red Devils: “Perché sono rimasto? La mia prima scelta è sempre stata il Manchester United. Sul futuro…”

Nemanja Matic ha scelto il cuore. Il centrocampista serbo, più volte accostato anche a club di Serie A come Inter e Milan, alla fine è rimasto al Manchester United nonostante un contratto in scadenza e la possibilità di rimanere svincolato al termine della stagione. Il serbo ha parlato al Telegraph spiegando la sua decisione di rimanere in Red Devils: “La mia prima opzione è il Manchester United. È un onore giocare per questo club, voglio vincere tanti trofei qui. Rinnovo? Non abbiamo ancora avuto contatti. Se rimarrò, sarà un onore. Altrimenti, la vita va avanti”.

Questa estate Matic, in caso di mancato rinnovo col Manchester United, sarà libero di firmare con un’altra squadra a titolo gratuito. Il classe 1988 resta sempre nel mirino di tanti top club.