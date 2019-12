Matic: “Il problema di Hazard? Troppo buono…”

Compagni al Chelsea, rivali nelle sfide di Premier League dopo il trasferimento al Manchester United. Nemanja Matić, centrocampista Red Devils in ‘profumo’ d’addio, racconta Eden Hazard e il suo adattamento alla Liga. Trasferitosi al Real Madrid la scorsa estate, il belga non sta ancora brillando complice un periodo, normale, di transizione dal calcio inglese a quello spagnolo e di qualche infortunio, ma anche, come svela il centrocampista, per via di una questione caratteriale.

PROBLEMA – “L’unico problema di Hazard è che è un bravo ragazzo”, ha raccontato Matic nel corso di un’intervista rilasciata ad Omnisport. “È davvero troppo buono. Avrà bisogno di un po’ più di tempo per adattarsi. Se poi non segni subito gol nel Real Madrid o giochi male, ricevi molte critiche. Questo ti crea molta pressione. Ma dobbiamo anche ammettere che si è infortunato. Sono sicuro che nei prossimi cinque o sei mesi e nella prossima stagione Eden sarà di nuovo uno dei migliori calciatori del mondo”.