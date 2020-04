Matlock Town, calciatore muore in una rissa: i suoi organi donati salvano sette persone

A fine gennaio una rissa fuori da un locale nei pressi di Retford. Un’aggressione da parte di due uomini che ha provocato la morte di Jordan Sinnott, calciatore del Matlock Town. L’inglese, gravemente ferito dai colpi ricevuti alla testa, dopo essere stato portato in ospedale non ce la fece e morì per la disperazione dei parenti e l’incredulità dei compagni di squadra.

Uno shock che, come riporta Fanpage, viene leggermente addolcito da quello che il ragazzo di 25 anni è riuscito a fare anche dopo la sua scomparsa. I suoi organi, infatti, sono stati donati e hanno salvato ben sette persone. “Jordan era una persona molto generosa e anche dopo la sua morte è riuscito a esserlo… Almeno il suo cuore batte ancora”, ha detto il fratello di Sinnott al Mirror. I due uomini, autori dell’aggressione sono in attesa di giudizio e dovranno difendersi dall’accusa di omicidio colposo.