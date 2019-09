Matt Jansen, racconto shock: “Pensavano che fossi morto. Mi hanno messo una coperta…”

Una carriera che si è fermata sul più bello. Un incidente che gli ha cambiato la vita, da calciatore e non solo. Matt Jansen, ex calciatore di diversi club inglesi come il Crystal Palace, il Bolton e, soprattutto, del Blackburn con cui ha vinto anche una Coppa di Lega nel 2002 segnando in finale, ha raccontato l’episodio, tragico, che nel 2002, durante una vacanza, gli ha impedito di realizzare i proprio sogni da giocatore.

Il classe ’77 ha rivelato nella sua autobiografia What Was, What Is and What Might Have Been, i particolari di quei momenti sconvolgenti che nel traffico di Roma, a 24 anni, lo videro tragicamente coinvolto insieme alla compagna: “Il modo in cui si guida a Roma è caotico. Abbiamo noleggiato uno scooter perché era il miglior modo per viaggiare. Il secondo giorno Lucy era seduta dietro e ha perso il casco. Eravamo a 600 metri dall’hotel. I vigili hanno acconsentito che andassimo fino all’hotel con un solo casco. A 50 metri dall’hotel, ad un incrocio, una scossa. Un taxi mi ha urtato e io sono rimasto incosciente per terra. Sono rimasto in coma 6 giorni. Ad un certo punto pensavano fossi morto, così mi hanno messo in ambulanza. Mi hanno messo una coperta, Lucy mi urlava ‘stringimi la mano’. Forse l’ho fatto, non ricordo cosa è successo”.

Attimi di terrore per Jansen che da quel momento non è più tornato se stesso, almeno come calciatore: “Per i primi giorni non riuscivo a stare sui miei piedi. Il neurochirurgo mi ha dato dei test mentali. Ho sbagliato quasi tutto il primo, lo poteva fare anche un bambino di 4 o 5 anni. Ero invincibile prima dell’incidente, dopo ero esattamente il contrario”.

Nel 2015 Matt Jansen ha terminato la sua carriera da calciatore al Chorley iniziando quella da allenatore nella stessa compagine inglese.