Matthaus: “Addolorato per il Barcellona. Ma non basta cambiare tecnico”

Il risultato più rumoroso della Champions League è stato sicuramente l’8-2 che il Bayern Monaco ha rifilato al Barcellona nei quarti di finale. Un esito totalmente inaspettato, anche se i bavaresi erano considerati favoriti alla vigilia.

DISPIACERE

Anche un ex stella del club tedesco Lothar Matthaus ha commentato l’esito del match con dispiacere per le sorti del Barça. Queste le sue parole a Sky Sport Germania: “Mi addolora vedere una squadra come il Barcellona che ci ha entusiasmato in tutti questi anni, come ha giocato contro il Bayern. Avevo detto che i bavaresi erano favoriti ma non in questo modo, non avrei mai pensato che avrebbe segnato otto gol, ma la differenza di sei reti mostra la differenza che si è vista sul campo. Cambio di tecnico al Barcellona? Non basta cambiare allenatore, hanno bisogno di tanti nuovi giocatori e non credo che siano in grado di spendere tanti soldi come hanno fatto finora”