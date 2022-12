Matthaus bacchetta Neuer: “Infortunio sugli sci? Non sarebbe dovuto accadere”

Il commento dell'ex leggenda sull'infortunio subito dal portiere tedesco.

Redazione ITASportPress

Una foto dall'ospedale con la gamba ingessata dopo l'operazione. In questo modo Manuel Neuer aveva mostrato a tutti i fan e sostenitori di Germania e Bayern Monaco le sue condizioni dopo una caduta sugli sci in vacanza. Un incidente che lo costringerà a concludere in anticipo l'intera stagione calcistica e che l'ex leggenda Lothar Matthaus proprio non riesce a perdonargli.

Parlando dell'accaduto, come sottolineato da Sport 1 e GOAL, Matthaus ha bacchettato la poca cautela avuta dal portiere: "Capisco che un giocatore voglia divertirsi, riposarsi e schiarirsi le idee in pausa. Anche a me piace sciare sulla neve fresca, ma c'è il rischio di infortuni che aumenta a seconda del luogo che scegli per farlo. Non doveva accadere una cosa simile. Il rischio che ha corso è stata una imprudenza: come guidare con le gomme estive sulla neve. Così è come la vedo io".

Neuer, come detto, si è fratturato la gamba e ha quindi concluso in anticipo la stagione in corso. Il Bayern Monaco non potrà contare su di lui per la seconda parte di stagione.