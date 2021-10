Matthaus, bordata a Kevin-Prince Boateng: “Non capisco suo ruolo. Finiti bei tempi”

Dura frecciata dell'ex campione tedesco all'ex Milan e Monza

Sono appena 267’ i minuti giocati da Kevin-Prince Boateng dall’inizio della stagione con la maglia dell’HerthaBerlino. Troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza nel club. Nelle sue sei presenze stagionali, di cui 5 in Bundesliga e una in Coppa di Germania, l'ex giocatore di Milan e Monza tra le altre, ha attirato su di sé diverse critiche. Tra queste anche quella dell'ex leggenda del calcio tedesco Lothar Matthaus che come riporta la Bildsi è lasciato andare a duri commenti ai microfoni di Sky SportDeutschland.