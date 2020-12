Matthäus, frecciata a Sané: “Guardiola l’ha lasciato andare perché non sa difendere. Al Bayern c’è chi sa fare anche quello”

Lothar Matthäus non le manda certo a dire nei confronti di Leroy Sané, tra gli ultimi acquisti del Bayern Monaco. La leggenda tedesca ha commentato l’arrivo e le prestazioni dell’ex calciatore del Manchester City non risparmiando alcune frecciate sul suo stile di gioco e la probabile motivazione che si nasconde dietro la sua cessione al club tedesco.

Matthäus: “Sané non sa difendere”

Parlando al portale tedesco T-Online, Matthäus non ha fatto giri di parole per spiegare cosa c’è dietro l’utilizzo di Sané a gara in corso e la sua non titolarità al Bayern Monaco: “Giocare con costanza al Bayern significherebbe battere la concorrenza di Kingsley Coman e Serge Gnabry. L’ostacolo è davvero alto. Sané è stato infortunato per molto tempo e deve ancora imparare lo stile di gioco della squadra. Pressing e difesa”. E proprio sullo stile difensivo: “Questo è probabilmente il motivo per cui Guardiola lo ha lasciato andare, perché Sané non lavora in difesa come dovrebbe. A differenza di Serge Gnabry o Kingsley Coman che difendono e corrono ad aiutare dietro, Sané non sa difendere e non lo fa. Penso debba ancora imparare”.