Matthäus: “Musiala come Messi. Vale 250 milioni”

La sfida è stata la centesima per il giovane calciatore del club bavarese che ha incantato tutti con due passaggi vincenti prima per Gnabry e poi per Choupo-Moting.

Parlando a Sky, come riportato dalla Bild, Matthäus ha detto: "Ma avete visto cosa ha fatto Musiala? È solo magia, Musiala gioca come Messi. È Hollywood. Dovrebbe rimanere al Bayern per sempre e dovrebbe giocare sempre. Quanto serve per comprarlo? Un'offerta immorale. Penso che il suo valore sia di 250 milioni di euro, ma in ogni caso questo giocatore non è in vendita".