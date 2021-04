Matthäus non ha dubbi: “Contro Psg è stata ultima partita di Flick col Bayern Monaco in Champions”

La delusione in casa Bayern Monaco è tanta e anche dalle parole del tecnico Hansi Flick si percepisce grande amarezza dopo l’eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale ad opera del Paris Saint-Germain. A maggior ragione pensando al futuro e al fatto che, dalla prossima stagione, il tecnico potrebbe non sedere più sulla panchina dei campioni bavaresi. I rumors che vorrebbero il mister lasciare la società di Monaco di Baviera si susseguono con insistenza e anche gli “esperti” del settore non fanno altro che alimentare queste voci. Ultimo a farlo è stato l’ex centrocampista Lothar Matthäus che a Sky Germania ha detto la sua sull’argomento.

Per Matthäus è stata ultima gara di Flick in Champions col Bayern

“Quella contro il Paris Saint-Germain è stata l’ultima partita di Flick come allenatore del Bayern Monaco in Champions League”, ha detto senza esitazione Matthäus. “Sappiamo come Flick sia il primo nome per guidare la Germania dopoi l’Europeo. La Federazione tedesca lo ha scelto come successore di Low e in estate accetterà l’offerta che gli verrà fatta”. Parole che non sono state smentite dalle dichairazioni del diretto interessato che, nonostante un contratto in essere fino al 2023, ha lasciato le porte aperte a qualsiasi opzione.