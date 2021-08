Matthäus: “Sabitzer ottimo elemento ma al Bayern ci sono solo 14 titolari”

Il pallone d'oro del 1990, incorona il trequartista del Lipsia, indicandolo come un calciatore di altissimo livello.

SABITZER - Lothar Matthäus ha rilasciato un'intervista all'AZ e ha toccato tante tematiche. Parlando di Sabitzer si è così espresso l'ex capitano della squadra bavarese: "Sabitzer può anche diventare un titolare del Bayern, ne sono convinto. Lui e Julian Nagelsmann si conoscono molto bene dal Lipsia, si apprezzano. Sabitzer è un leader assoluto, ha abbastanza esperienza e può giocare in vari ruoli a centrocampo. E con un ingaggio inferiore ai 20 milioni di euro, sarebbe un affare per il Bayern. Posso capire bene il trasferimento, Sabitzer sarebbe uno dei 13 o 14 top player del Bayern".

ROSA - Tra i vari temi toccati, l'ex calciatore dell'Inter ha anche parlato della rosa del Bayern Monaco e ha dichiarato: "La squadra è buona fino al giocatore 13, 14, ma non dopo. Non sono ammessi ulteriori infortuni, altrimenti la rosa è stretta. Il Bayern è ancora il favorito in Bundesliga ed è una delle candidate alla Champions League ma la squadra dovrebbe avere una base più ampia. Nel complesso, la stessa si è deteriorata negli ultimi anni".