Matthaus sicuro: “Il Bayern Monaco può vincere tutto questa stagione”

Parla la leggenda tedesca

Lunga intervista rilasciata da Lothar Matthaus , storico ex centrocampista, alla Bild a proposito del calcio tedesco e della forza delle squadre, su tutte il Bayern Monaco. L'ex leggenda ha fatto il punto sulla Bundesliga ma anche sugli altri tornei elogiando la forza dei bavaresi in grado, secondo lui, di poter vincere ogni titolo a disposizione ancora una volta.

Sulla forza del massimo campionato tedesco Matthaus ha detto: "La Bundesliga è dietro la Premier League, ovviamente. Ma le altre nazioni non ci hanno superato. Questo è solo un momento. Nel campionato ci sono diverse squadre competitivive anche se con il Bayern Monaco che ha nove punti di vantaggio, anche se ha un’altra partita casalinga contro il Dortmund, non riesco a immaginare che ci sia un altro campione oltre a loro". E ancora su Lewandowski e compagni: "La Champions? Il Bayern può vincerla e penso possa farlo anche senza Nagelsmann, come ha dimostrato con Hansi Flick. Confido davvero che saranno in grado di farlo di nuovo".