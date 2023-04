Matthaus stronca il Bayern Monaco: “Cambio allenatore non è servito a nulla. La società…”

Parlando a Sky Sport De l'ex storico calciatore Lothar Matthaus ha avuto modo di parlare del momento difficilissimo del Bayern Monaco che non solo è stato eliminato dalla Champions League ai quarti di finale ma che nell'ultimo turno ha perso la testa del campionato con il clamoroso 3-1 contro il Mainz permettendo al Borussia Dortmund di andare a +1 in classifica.

SCELTE SBAGLIATE - "Oliver Kahn e Hassan (Salihamidžić ndr) devono sicuramente mettersi in discussione. Cosa abbiamo sbagliato? Cosa non funziona attualmente? Il cambio di allenatore è arrivato al momento giusto?", sono queste le domande che i vertici dirigenziali del Bayern dovrebbero porsi secondo Matthaus. "A mio modo di vedere il cambio di allenatore alla fine non è servito a niente! Soprattutto dopo la sconfitta di questo turno, si può dire che non abbia fatto proprio niente".