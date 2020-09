Matuidi, che debutto con l’Inter Miami: subito MVP della partita

L’Inter Miami non trova il successo, ma lo 0-0 contro il Nashville Soccer Club è colto comunque con un sorriso: quello di Blaise Matuidi. L’ex centrocampista della Juventus è subito stato eletto, al suo debutto, man of the match. Il francese ha giocato quasi 80 minuti dimostrandosi il migliore della partita.

Matuidi: debutto da MVP

Non solo i complimenti dei compagni e del tecnico, ma anche il titolo di MVP della partita. Blaise Matuidi non avrebbe potuto desiderare impatto migliore con la MLS anche se la vittoria sarebbe stata la ciliegina perfetta della serata, anche per stessa ammissione del francese: “In generale sono contento per com’è andata la partita, anche se non è il risultato che volevamo. La squadra ha qualità e adesso è solo una questione di dettagli. Abbiamo fiducia e averne sempre di più ci aiuterà a vincere in futuro”, ha detto Matuidi ai media dopo la gara.