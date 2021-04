Matuidi, l’Inter Miami ha infranto le regole per il suo acquisto

Riflettori accesi sulla squadra di David Beckham

Problemi in casa Inter Miami e per David Beckham, numero uno del club. La MLS ha stabilito che l'acquisto dell'ex Juventus Blaise Matuidi non ha rispettato le regole della franchigia. Lo scorso 13 agosto, il club americano aveva ufficializzato la firma a titolo gratuito del centrocampista francese. Proprio l’acquisto del giocatore, però, potrebbe costare caro alla squadra dell'ex Spice Boy finita sotto inchiesta per alcune violazioni.