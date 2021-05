Maxi rissa al fischio finale di Monaco-Lione: espulsi due ex Serie A

Succede di tutto dopo il fischio finale di Monaco-Lione: espulsi De Sciglio e Pellegri

Succede di tutto nella sfida tra Monaco e Lione di ieri sera, valida per la 35ª giornata di Ligue 1. Prima di tutto sul terreno di gioco, perché si affrontavano due squadre direttamente implicate nella lotta al titolo nonché nella corsa alla prossima Champions League. La sfida è stata decisa solo all’89’, quando De Sciglio pesca con un cross basso Cherki, abile a battere rapidamente in rete e decretare il 3-2 finale in favore dell’OL. Dopo il fischio finale, botte da orbi.

MAXI RISSA - Al triplice fischio qualche saluto e stretta di mano come di consueto, ma anche qualche spintone, foga degenerata in una vera e propria maxi rissa. Squadre coinvolte, dai giocatori ai membri dello staff che hanno provato a sedare la lite, al termine della quale sono stati espulsi De Sciglio, terzino del Lione in prestito dalla Juventus, e Pellegri, attaccante del Monaco ex Genoa.