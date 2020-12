Mbappé, 100 gol col Psg: “Una liberazione. Ci stavo pensando da diverse partite…”

Kylian Mbappé festeggia quota 100. Finalmente, verrebbe da dire. Ebbene sì, dopo un digiuno che durava da tempo, ecco la stellina del Paris Saint-Germain arrivare all’ambito traguardo che, per sua stessa ammissione, iniziava un po’ a pesare. Dopo la sfida vinta dai suoi contro il Montpellier, l’attaccnate ha parlato a Canal + e ai microfoni del club.

Mbappé: “100 gol una liberazione. Ci pensavo da tempo…”

“Conoscevo le mie statistiche, sì. In alcune partite volevo segnare il centesimo”, ha ammesso Mbappé. “Questa rete numero 100 non è stata facile. Anzi. Devo dire che è una liberazione. Arrivare a questo traguardo in un grande club come il Psg, pieno di grandi calciatore. Quando ho firmato qui, non avrei mai pensato di segnare 100 gol così velocemente. È stato un obiettivo a lungo termine e invece…”. “Grazie ai miei compagni di squadra e alla società per avermi dato fiducia, sia nel bene che nel male. Grazie a tutti coloro che lavorano per la squadra penso e spero di segnare ancora e dare anche molto assist. Tutto questo verrà col tempo”.

Con la rete numero 100 Mbappé è diventato il quarto calciatore a raggiungere tale traguardo con Dominique Rocheteau e dietro a Pauleta (109), Zlatan Ibrahimovic (156) ed Edinson Cavani (200).

E in vista futura: “Segnare 200 gol con il Psg? Chissà, non avrei mai pensato neppure di arrivare a 100 gol! Devo solo pensare alla prossima partita”.