Mbappé a sorpresa: “Posso restare al Psg. Voglio prendere decisione giusta”

Apertura della stella francese alla permanenza in Francia

Nel post gara, a domanda precisa sul suo futuro, Mbappé ha risposto lasciando intendere che nulla è ancora deciso e che il suo addio a Parigi non è assolutamente cosa fatta: "Non ho ancora preso nessuna decisione. Sto pensando perché ci sono elementi nuovi, tante cose e non ne sono sicuro. Non lo so". E ancora: "Non voglio sbagliare sulla mia scelta. Voglio prendere la decisione giusta. So che per le persone è un po' tardi. Se c'è la possibilità che io rimanga al Psg? Sì, naturalmente".